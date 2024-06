Sydkoreas militær advarer om nye affaldsballoner fra Nordkorea

Sydkoreas militær advarer lørdag om, at Nordkorea igen sender affaldsballoner mod sit naboland.

- Nordkorea sender igen mistænkte balloner med affald mod syd, står der i en meddelelse fra Sydkoreas fælles stabschefer.

Offentligheden opfordres til ikke at røre ved ballonerne. I stedet bedes sydkoreanere melde det til myndighederne, hvis de ser en.

Tidligere lørdag oplyste Sydkoreas militær, at det var på vagt over for mulige nordkoreanske balloner som gengældelse for balloner sendt af sydkoreanske aktivister i løbet af ugen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Borgere i Seoul og den omkringliggende Gyeonggi-provins har modtaget beskeder med advarsler om ballonerne.

Nordkorea sendte sidste uge hundredvis af balloner med affald og afføring ind over Sydkorea.

Styret i Nordkorea stoppede sin ballonkampagne søndag, men advarede om, at det ville genoptage den, hvis Sydkorea provokerede landet med nye ballonafsendelser.

Og i løbet af denne uge er der flere gange kommet balloner fra Sydkorea.

Torsdag meddelte sydkoreanske aktivister, at de havde sendt ti balloner med 200.000 flyveblade, 5000 USB-drev med K-pop og tv-programmer samt tusindvis af en-dollar-sedler over grænsen til Nordkorea.

Fredag sagde en gruppe bestående af nordkoreanske afhoppere, at de også havde sendt ti balloner afsted.

Ballonudvekslingerne har gjort forholdet mellem Syd- og Nordkorea endnu værre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hændelserne fik tidligere på ugen præsident Yoon Suk-yeol til endeligt at annullere en aftale mellem Nord- og Sydkorea om militær deeskalering fra 2018.

Aktivister i Sydkorea har længe sendt balloner mod Nordkorea med sydkoreanske kulturgenstande. Det har ført til stor nordkoreansk vrede.

I 2020 vedtog Sydkorea en lov, som gjorde det ulovligt at sende flyveblade med propaganda mod Kim Jong-uns styre i Nordkorea.

Dengang forsøgte den daværende sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, at klinke skårene med Nordkorea.

Men loven blev ophævet sidste år af den sydkoreanske forfatningsdomstol.

/ritzau/AFP