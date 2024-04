Sydkoreas præsident sætter sin lid til pensionister i valg

Det kan blive pensionisterne, som redder Sydkoreas præsident fra en rigsretssag, når sydkoreanerne onsdag går til stemmeurnerne i landets parlamentsvalg.

De første valgsteder i hovedstaden Seoul åbnede allerede tirsdag aften klokken 23.00 dansk tid - klokken 06.00 onsdag lokal tid.

Præsident Yoon Suk-yeol er egentlig ikke på valg, da præsidenten stemmes om i et separat valg, men parlamentsvalget ses alligevel som et slags tillidsvotum om den konservative præsident.

Landets opposition og Yoons ærkerivaler, Det Demokratiske Parti (DP), står til et godt valg, og lykkes det partiet at samle et stort nok flertal i parlamentet, kan det betyde en rigsretssag mod præsidenten.

DP har endnu ikke sagt, præcist hvad præsidenten ville blive sigtet for i en rigsretssag.

Ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap har DP's leder, Lee Jae-myung, dog sagt, at Yoons regering er "ude af stand til at sænke priserne og kun arbejder for at få sine politiske modstandere og oppositionen ned med nakken".

Yoon får meget af sin støtte fra Sydkoreas ældre vælgere, hvilket kan give ham en livline.

I landets aldrende befolkning er der nu flere personer, som er over 60 år, end personer, der er i 20'erne og 30'erne.

Yngre vælgere er desuden mindre tilbøjelige til at stemme i systemet, som de mener, er domineret af en politisk elite, der består af gamle mænd, som ignorerer deres sager.

Ikke mindst miseren fra halloween 2022, hvor mere 150 personer blev knust ihjel i Seoul, står stadig friskt i hukommelsen hos mange vælgere. Et væld af administrationsmæssige fejl blev beskyldt for katastrofen.

DP's leder, Lee Jae-myung, led i 2022 et snævert nederlag til Yoon i landets præsidentvalg.

Siden er det gået skævt for præsidenten, der i visse perioder har måttet stå model til ringe meningsmålinger, der har vist, at kun ned mod 30 procent bakkede op om ham.

Yoon har ikke flertal i parlamentet, hvilket har gjort det muligt for oppositionen at blokere for mange af præsidentens reformplaner.

Det er blandt andet på sundhedsområdet, hvor Yoon ikke kan få sine planlagte ændringer igennem.

Konflikten sendte Sydkoreas lægebestand på strejke i en krise, der har lammet landets sundhedsvæsen.

Yoon er upopulær på grund af "en mangel på reel fremgang i forbindelse med indenrigsmæssige politiske og økonomiske problemer", siger Andrew Yeo, politolog ved universitetet Catholic University of America.

- Priserne og inflationen er stadig høje, boligerne er dyre, og den politiske adsplittelse er stadig stor, siger han

