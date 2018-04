Sydkoreas præsident vil tage imod Kim Jong-un på grænsen

Der vil blive holdt en velkomstceremoni for den nordkoreanske leder fredag før et officielt møde mellem de to.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, mødes fredag.

Og når det sker, vil Moon Jae-in tage imod sin gæst i den demilitariserede zone på grænsen mellem de to lande.

Herefter vil sydkoreanske æresvagter eskortere de to ledere til en velkomstceremoni, der bliver holdt for Kim Jong-un.

Det fortæller den sydkoreanske præsidents stabschef, Im Jong-seok, torsdag.

Det officielle møde mellem de to er planlagt til at begynde klokken 02.30 natten til fredag dansk tid.

/ritzau/Reuters