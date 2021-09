Sydney ophæver udgangsforbud efter stabilisering i smitte

De første tegn på, at et smitteudbrud i den australske millionby Sydney er ved at stabilisere sig, er dukket op.

Samtidig gør myndighederne en ende på det natlige udgangsforbud, der har været indført i de hårdest ramte bydele.

Det oplyser delstatsleder i New South Wales, hvor Sydney ligger, Gladys Berejiklian onsdag.

Udgangsforbuddet mellem klokken 21 og klokken 05 bliver ophævet fra dags dato.

Lempelsen af en af de første restriktioner, siden Sydney blev lukket ned i slutningen af juni, ses som begyndelsen på slutningen af nedlukningen.

Smitteraterne ser ud til at have stabiliseret sig til omkring 1300 nye smittede om dagen i Australiens mest folkerige stat. Der bor omkring otte millioner i delstaten, hvoraf fem millioner af dem bor i Sydney.

- Vi har set en stabilisering de seneste par dage, siger Berejiklian, der opfordrer borgerne til fortsat at være forsigtige og blive hjemme.

- Vi ønsker ikke, at det skal gå den forkerte vej, tilføjer hun.

De fleste indbyggere i Sydney og andre dele af delstaten må kun forlade hjemme for at handle, motionere eller besøge læge, og de må ikke bevæge sig længere væk end fem kilometer fra hjemmet.

Skoler, virksomheder og restauranter har været lukket i omkring 12 uger.

Berejiklian har sagt, at mange restriktioner vil blive ophævet, når 70 procent af befolkningen er fuldt vaccineret. Det mål forventes at blive nået i oktober.

Næsten 80 procent af New South Wales' befolkning har fået mindst et stik.

- Vi ved, at det har været en kamp, men der er kun et par uger tilbage, før vi når 70 procent fuldt vaccineret, siger delstatslederen.

Lempelsen af restriktioner vil dog kun gælde dem, der er blevet vaccineret.

- Det er sort og hvidt. Hvis du ikke er vaccineret, kan du ikke gå på restaurant, siger Berejiklian.

I 18 måneder har Australiens grænser stort set været lukket for ind- og udrejsende. Grænselukningen står til at udløbe i midten af december, hvilket åbner muligheden for, at internationale rejser kan genoptages.

Indtil videre er Australien kommet forholdsvist skånsomt igennem pandemien med 78.600 smittede og 1116 coronarelaterede dødsfald. Der bor omkring 25 millioner i Australien.

/ritzau/AFP