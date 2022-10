Sydney slår alle regnrekorder med tre måneder tilbage af året

Sydney har haft et ualmindeligt vådt år indtil videre.

Faktisk har der ikke været noget år, hvor der er faldet mere regn, i de 164 år der har været opgørelser over den slags i den australske storby.

Sydney har for første gang oplevet over 2200 millimeter regn på et år, og der mangler vel at mærke stadig tre måneder af året. Mere præcist var der torsdag eftermiddag lokal tid faldet 2213 millimeter regn siden starten af året.

Det slår den hidtidige rekord fra 1950, hvor der faldt 2194 millimeter regn på et år.

En meget regnvåd torsdag bidrog ganske betragteligt til at slå rekorden.

Fra klokken 09.00 lokal tid og fem timer frem faldt der 58 millimeter regn. Det viser live-data fra det australske meteorologiske institut.

I løbet af de næste tre dage ventes det også, at der falder store mængder regn.

I delstaten New South Wales, hvor Sydney ligger, er der bekymring for oversvømmelser, og borgere i udsatte områder er blevet sat i højt beredskab.

Ser man på resten af 2022, ventes også mere regn end sædvanligt.

Det skyldes vejrfænomenet La Niña, som udløser en række vejr- og klimamæssige forandringer over store dele af kloden og blandt andet giver kraftig nedbør i dele af Australien.

La Niña finder sted for tredje år i træk, hvilket er ret usædvanligt.

- Vi er stadig i en aktiv La Niña-periode, mens vi er på vej ind i det sene forår og sommeren (australske årstider, red.), og det øger risikoen for oversvømmelser, siger meteorolog Jonathan How til den australske tv-kanal ABC.

I løbet af de seneste to år har oversvømmelser ramt Sydneys forstæder tre gange, og titusindvis er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem. Det skete så sent som i juli.

Mange dæmninger og floder er allerede helt fyldte.

Myndighederne har advaret Sydneys borgere om at passe på pludselige voldsomme oversvømmelser og at holde sig fra oversvømmede veje.

La Niña betyder "lille pige" eller "pigebarn".

