Sydsvensk by ramt af skuddrab for anden gang på få dage

Natten til tirsdag er en 30-årig mand blevet dræbt af skud i Helsingborg.

Det er anden gang i løbet af få dage, at et skyderi i den sydsvenske by får en dødelig udgang, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Den 30-årige mand blev dræbt i boligområdet Planteringen.

- Det er en person i 30-års-alderen, og han er fundet dræbt udendørs, siger vagtchef Ulf Frick fra politiet i Helsingborg til TT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der blev hørt flere skud ved 03-tiden natten til tirsdag i området, hvor offeret efterfølgende blev fundet død.

Tirsdag morgen arbejder politiet på stedet. Det er foreløbig uvist, hvad der er gået forud for drabet, men en 40-årig mand er blevet anholdt i sagen.

Fredag afgik en anden 30-årig mand ved døden efter at være blevet skudt i Helsingborg.

Fem personer er sigtet i den sag, hvoraf to mandag blev varetægtsfængslet. De er henholdsvis 18 og 46 år og er sigtet for medvirken til drab, skriver TT.

De øvrige er sigtet for drab. To af dem er 18 år, mens den sidste er 23 år.

Anklagemyndigheden har begæret dem alle varetægtsfængslet. Dette skal en dommer tage stilling til ved et nyt retsmøde tirsdag.

Der bliver jævnligt begået skuddrab i Sverige, som er det land i Europa, hvor der begås flest drab med skydevåben i forhold til indbyggertallet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det fremgår blandt andet af en analyse fra Rockwool Fonden fra 2023.

Ifølge Rockwool Fonden er antallet af årlige skuddrab i Sverige steget markant gennem det seneste årti - fra 10 i 2010 til over 60 i 2022.

Til sammenligning blev 11 personer dræbt af skud i Danmark i 2022.

En stor del af skuddrabene i Sverige sættes i forbindelse med konflikter i det svenske bandemiljø.

Sidste efterår meddelte Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, at den svenske regering havde besluttet at inddrage landets militær i kampen mod bandevolden.

Det er foreløbig uvist, hvilket motiv der ligger til grund for de seneste to skuddrab i Helsingborg, og om skuddrabene er banderelaterede.

/ritzau/