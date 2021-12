Syg dansk statsminister misser to EU-topmøder

Spørgsmål om coronahåndtering, migration og høje energipriser er på dagsordenen, når stats- og regeringscheferne for de 27 EU-lande torsdag skal mødes i Bruxelles.

Men det bliver uden deltagelse af den danske statsminister.

Mette Frederiksen (S) må nemlig melde afbud på grund af sygdom. Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

- Statsminister Mette Frederiksen har måttet melde afbud til møderne i Det Østlige Partnerskab samt Det Europæiske Råd den 15. og 16. december 2021 grundet sygdom, hedder det i pressemeddelelsen.

Mette Frederiksen har dog fået en negativ PCR-test. Dermed er hun ikke smittet med coronavirus, fremgår det af pressemeddelelsen. Statsministeriet oplyser ikke, hvad Mette Frederiksen fejler.

Mette Frederiksen måtte også melde fra til onsdagens møde i Bruxelles.

Her holdt EU's stats- og regeringschefer topmøde med Det Østlige Partnerskab. Det består af landene Armenien, Aserbajdsjan, Moldova, Georgien og Ukraine.

Der er dog på forhånd større opmærksomhed på torsdagens EU-topmøde. Her skal EU-landenes stats- og regeringschefer diskutere flere spørgsmål om corona-håndteringen.

Det gælder blandt andet en større ensartning af rejserestriktionerne, der i mange lande er blevet skærpet i lyset af Omikron-varianten.

Også spørgsmålet om, hvorvidt coronapasset for vaccinerede skal gælde i seks eller ni måneder ventes at komme op. Det kan få betydning for muligheden for at bruge og rejse med coronapasset i EU-landene.

Her kan en løsning blive, at vaccinen gælder i ni måneder. Det har EU-Kommisionen lagt op til i et forslag.

Også spørgsmålet om, hvad EU skal stille op over for Ruslands truende adfærd over for Ukraine ventes at præge topmødet.

Rusland har opmarcheret omkring 175.000 soldater ved grænsen til Ukraine. Ruslands præsident Putin har desuden udtalt sig så truende, at der hersker usikkerhed om, hvorvidt han har intentioner om et egentligt angreb på Ukraine.

Putin kræver blandt andet garantier fra Nato om, at Ukraine aldrig vil blive medlem af alliancen.

EU-landenes stats- og regeringschefer ventes på topmødet at signalere, at det vil have store konsekvenser, hvis Rusland invaderer Ukraine. Der er dog ikke på forhånd lagt op til, at der skal diskuteres konkrete sanktioner på topmødet torsdag.

/ritzau/