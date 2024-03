Syg pave Frans sprang oplæsning af tale over palmesøndag

Pave Frans sprang oplæsningen af sin tale over, da han palmesøndag ledte gudstjenesten foran titusinder af mennesker på Peterspladsen i Rom.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I de seneste uger har den 87-årige pave været ramt af både bronkitis og influenza. Derfor har han haft en hjælper til at læse tale op. Men palmesøndag blev den forberedte tale slet ikke læst op.

Ifølge Reuters er det meget usædvanligt, at paven springer oplæsningen af sin tale over, særligt ved en stor begivenhed i den katolske kirke som palmesøndag.

Vatikanet er endnu ikke kommet med en forklaring på, hvorfor talen ikke blev oplæst.

Under gudstjeneste fortalte en stemme over Vatikanets officielle radioservice, at paven havde besluttet ikke at læse søndagens tale op.

Paven både deltog og ledte dog i gudstjenesten, hvor han oplæste dele af messen.

Kardinaler, præster og biskopper deltog ligeledes i gudstjenesten palmesøndag, der markerer Jesu indtog i Jerusalem få dage efter, at han blev forrådt, stillet for retten og korsfæstet.

Sammen med øvrige deltagere i folkemængden bar de på palmeblade og olivengrene for at markere starten på påsken.

/ritzau/Reuters