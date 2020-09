Sygt vildsvin sætter tysk eksport af svinekød til Kina på pause

Et tilfælde af afrikansk svinefeber har sat en midlertidig stopper for tysk eksport af svinekød til Kina.

Tyskland har midlertidigt stoppet al eksport af svinekød til Kina og en række lande uden for EU.

Det sker, efter at der er registreret afrikansk svinefeber (ASF) i et vildsvin.

Det oplyser det tyske landbrugsministerium fredag i en pressemeddelelse.

- De fleste veterinær-certifikater, der er gælder for eksport af svin fra Tyskland, omfatter en erklæring om, at Tyskland er fri for afrikanske svinefeber.

Sådan lyder det fredag fra en talsmand fra den tyske regering.

- Siden i går (torsdag, red.) kan vi ikke længere skrive det på certifikatet, tilføjer talsmanden.

Eksport-stoppet gælder ikke øvrige EU-lande. Det skyldes en klausul i EU-lovgivningen, der betyder, at eksporten kun skal stoppes fra den region, hvor ASF er registreret.

- Den tyske regering forhandler i øjeblikket med de relevante lande i forsøget på at revidere certifikaterne med en regionsklausul, siger talsmanden.

- I mellemtiden vil eksporten blive indstillet. Vi har i øjeblikket intensive drøftelser med Kina og andre lande uden for EU for at få en regionsklausul.

