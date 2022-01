Syn på transkønnede bringer Harry Potter-forfatter i unåde: Britisk skole dropper at opkalde noget efter hende

En britisk skole har droppet at bruge J.K. Rowlings navn til en af skolens afdelinger på grund af forfatterens syn på transkønnede personer.

Det oplyser Stephen Mansell, der er rektor på skolen The Boswells School.

Skolen har i stedet valgt at opkalde afdelingen - skolens røde hus - efter den britiske løber og OL-guldvinder dame Kelly Holmes.

- På The Boswells School støtter vi et sprudlende, inkluderende og demokratisk skolesamfund, hvor vi opfordrer vores studerende til at udvikle sig til uafhængige, selvsikre borgere, siger rektoren.

- I efteråret 2021 omdøbte vi et af skolens huse efter adskillige opfordringer fra studerende og ansatte og efter en afstemning på skolen, lyder det.

The Boswells School ligger i Chelmsford i det østlige England.

J.K. Rowling står bag den storsælgende bogserie om drengen Harry Potter, der finder ud af, at han er troldmand og begynder på skolen Hogwarts.

Den 56-årige forfatter har de seneste par år været genstand for kritik på grund af flere udtalelser om transkønnede personer.

Det begyndte, da hun for omkring to år siden opponerede mod at bruge udtrykket "folk, der har menstruation" i stedet for at skrive kvinder.

Hun har efterfølgende også skrevet flere opslag på det sociale medie Twitter og en lang udtalelse om emnet. Hun nægter at have noget imod transkønnede personer.

- Hendes syn på det her emne er ikke i tråd med vores skoles politik og overbevisning - det er et sted, hvor folk kan være sig selv, siger rektoren.

Skuespilleren Daniel Radcliffe har tidligere taget afstand til Rowlings udtalelse. Han spiller Harry Potter i filmene baseret på bøgerne.

Harry Potter-universet er aktuelt for tiden på grund af en ny dokumentar, der nytårsdag blev tilgængelig på streamingtjenesten HBO.

Her husker skuespillerne fra filmene om Harry Potter i en række nye interviews tilbage på, hvordan det var at optage de i alt otte film. Der er dog ikke optaget nye interviews med Rowling. I stedet bruges klip fra 2019.

/ritzau/AFP