Syrere demonstrerer i protest mod Vestens luftangreb

Syriske Assad-støtter samles i hobetal i Damaskus gader for at protestere mod Vestens angreb i Syrien.

Hundredvis af syrere samledes lørdag morgen i Damaskus' gader for at fordømme det luftangreb, som USA, Frankrig og Storbritannien stod bag natten til lørdag.

Det vestlige angrebet var et svar på sidste weekends formodede kemiske angreb i den syriske by Douma. Det vestlige samfund mener, at det syriske styre stod bag angrebet i Douma.

De vestlige magter bebudede lørdag morgen, at angrebet var overstået for nu.

Derefter mødte de syriske Assad-støtter op i hobetal på Umayyad-pladsen i hovedstaden Damaskus, hvor de viftede med syriske flag og billeder af præsident Bashar al-Assad.

Demonstranterne fordømte luftangrebet og udtrykte deres støtte til Assad, mens de råbte slagord mod den amerikanske præsident Trump og lod et kor af bilhorn tude i protest.

Blandt demonstranterne var både mange syriske soldater, som viftede deres våben i luften, men også mange civile, kvinder og børn deltog i protesten.

Det syriske regime kalder lørdagens angreb "ulovligt" og "dømt til at fejle".

- Aggressionen er en grov krænkelse af international lov, et brud på det internationale samfunds vilje og er dømt til at slå fejl, lyder det i en erklæring fra det syriske stats-tv ifølge AP og AFP.

Regimet har offentliggjort en video med overskriften "Overlevelsesevnens morgen", hvor præsident Bashar al-Assad ankommer til arbejde som om intet var hændt.

Luftangrebet ramte blandt andet et laboratorium i Damaskus og flere militærbaser. Angrebets mål var steder, der skulle huse kemiske våben.

