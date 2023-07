Syrien anklager Israel for at angribe soldater nær Damaskus

Israel har natten til onsdag angrebet flere mål nær den syriske hovedstad, Damaskus, rapporterer det statslige syriske nyhedsbureau Sana.

Nyhedsbureauet henviser til oplysninger fra en unavngiven militærkilde.

To syriske soldater skal være såret i det, der beskrives som et missilangreb.

Missilerne blev ifølge det syriske nyhedsbureau affyret fra Golanhøjderne, som Israel besatte i 1967 og senere annekterede.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der er en uafhængig organisation, blev et militært mål ramt nær lufthavnen i byen Dimas nordvest for Damaskus.

Derudover blev en motorvej vest for hovedstaden ramt. I samme område opholder højtstående medlemmer af den syriske hær sig.

Organisationen melder også om angreb på flere lagerbygninger, som tilhører den militante gruppe Hizbollah, som er støttet af Iran.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder har base i Storbritannien, men har et omfattende netværk af kilder i Syrien.

Israels militær har ikke kommenteret angrebet.

Under den foreløbig tolv år lange borgerkrig i Syrien har Israel adskillige gange angrebet mål mod syrisk territorium.

Israel er primært gået efter forskellige iranskstøttede grupper - herunder soldater fra Hizbollah, som har base i Libanon.

Men Israel har også ramt mål tilhørende Syriens hær.

/ritzau/AFP