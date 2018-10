Syrien har fået russiske luftforsvars-missiler

Ruslands forsvarsminister fortæller, at Syrien har fået leveret russiske missilsystemer af typen S-300.

Rusland har trods israelsk modstand leveret russiske luftforsvarssystemer af typen S-300 til Syrien.

Det siger Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, under et møde med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Tv-stationen Rossija 24 transmitterede fra mødet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Arbejdet sluttede for en dag siden, fortæller forsvarsministeren sin præsident.

Ministeren siger videre, at der er leveret fire ramper til missilsystemet, ligesom der er leveret radarer og køretøjer.

Det vil nu tage tre måneder at træne syrerne i at bruge systemet.

Rusland annoncerede i september, at det ville forsyne Syrien med S-300-systemet, efter at et russisk fly var blevet skudt ned af syriske styrker.

Nedskydningen var en fejl, der opstod, mens det syriske luftforsvar forsøgte at svare igen på et israelsk luftangreb.

Så nedskydningen var såkaldt "friendly fire", som syrerne gav Israel skylden for at have udløst. Det afviste israelerne.

Det franske nyhedsbureau AFP skriver, at Israel i årevis har forsøgt at forhindre, at Rusland leverer S-300-systemet til den syriske præsident, Bashar al-Assad.

Der er ingen fredsaftale mellem nabolandene Israel og Syrien.

USA er heller ikke tilfreds. Reuters skriver, at John Bolton, national sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus, har kaldt det en "betydelig eskalering", hvis Rusland sender S-300 til Syrien, sådan som det altså ifølge Ruslands forsvarsminister nu er sket.

/ritzau/AP