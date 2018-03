Syrien syv år efter: Borgerkrigen er forvandlet til et globalt magtopgør

Syv år efter at syrerne begyndte at gå på gaden i protest mod Assad-styret, er konflikten udvidet, for nu er russerne, iranerne, tyrkerne og amerikanere til stede i Syrien, ikke for at beskytte de civile, men udelukkende af egeninteresse, forklarer forsker

Det begyndte som et folkeligt oprør i marts 2011. En syrisk spejling af det, der var sket i Tunesien, i Egypten og Libyen, som blev kendt som det arabiske forår. En håndfuld skolebørn i en fjern sydsyrisk by, der skriblede nogle ord mod Assad-regimet på en skolemur, blev arresteret og tortureret for det. Det blev dråben, der gav hundredtusinder syrere mod til at gå på gaden og kræve frihed og demokrati.