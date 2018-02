Syriens hær kaster flyers over Ghouta og beder folk flygte

Flyvebladene ligner dem, der blev kastet ned over dele af Aleppo i 2016, før regimet stormede området.

Den syriske hær har kastet flyveblade ned over den oprørskontrollerede Ghouta-region nær Syriens hovedstad, Damaskus.

På flyvebladene står der, at hæren opfordrer indbyggerne til at flygte for deres egen sikkerhed.

Flyvebladene blev kastet ned fra helikoptere over det østlige Ghouta torsdag, og beboere fortæller, at de er omringet af den syriske hær fra alle sider.

Hæren bebrejder oprørerne for, at tusindvis af kvinder og børn er døde.

Samtidig oplyser hæren, at beboere, som forlader Ghouta, vil få husly, mad og lægehjælp, ligesom at beboerne vil kunne vende tilbage til deres hjem, når "terroren er udslettet".

Flyvebladene ligner dem, som blev kastet ned over de oprørskontrollerede kvarterer i den nordlige by Aleppo, før området blev stormet af regeringsstyrker i december 2016.

Syriens FN-ambassadør, Bashar al-Jaafari, sagde tidligere torsdag under et krisemøde i FN's Sikkerhedsråd, at Ghouta bliver "den næste Aleppo".

På flyvebladene opfordrer den syriske hær også oppositionen til at overgive sig. Oprørerne bliver således opfordret til at henvende sig til nogle bestemte områder uden deres våben.

Alle oprørere må bære et flyveblad i den ene hånd og holde den anden hånd over hovedet, står der.

USA beskylder den syriske præsident, Bashar al-Assad, for at planlægge at "bombe eller sulte" sine modstandere i det østlige Ghouta, som er kontrolleret af oprørere - ligesom præsidenten gjorde det i Aleppo, Hama og Homs.

Det fortæller den amerikanske topdiplomat Kelley Currie.

Under torsdages møde i Sikkerhedsrådet sagde hun, at bombardementerne mod det østlige Ghouta "har været ubarmhjertige".

Hun sagde også, at præsident Bashar al-Assad "vil fortsætte med at bombe og gasse disse 400.000 mennesker".

/ritzau/AP