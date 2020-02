Syriens hær rykker frem i oprørsprovins

Tunge bombardementer har søndag præget Aleppo-provinsen, hvor Syriens regeringshær fortsætter offensiven.

Syriske regeringsstyrker har nu indtaget størstedelen af provinsen Aleppo, der er delvist kontrolleret af oprørere.

Det rapporterer statslige syriske medier søndag.

Den syriske hær har opbakning fra russiske kampfly. Søndag har flyene foretaget flere tunge bombardementer i området, meddeler aktivister i Syrien.

Regeringsstyrkerne har indtaget 13 landsbyer og mindre byer i takt med, at de er rykket frem mod oprørsstyrkerne i den nordvestlige provins.

- På første dag tog de kontrol med et område, hvor de i otte år ikke kunne indtage en eneste landsby, siger Rami Abdulrahman, direktør for Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Det er en regimekritisk organisation, der fra et kontor i Storbritannien følger udviklingen i Syrien gennem et netværk af kilder i landet.

Det syriske militær har i de seneste uger indtaget stadig større områder i Aleppo-provinsen. Det sker i et forsøg på at styrke kontrollen over storbyen Aleppo.

- Der sker en meget hurtig fremrykning fra regimets side i dette område, siger Abdulrahman.

Præsident Bashar al-Assads hær tog for tre år siden fuld kontrol over byen, der er Syriens næststørste. Den var landets økonomiske centrum, inden krigen brød ud.

Mandag indleder Tyrkiet og Rusland en ny runde forhandlinger om optrapningen i regionen.

I Tyrkiets regering er der voldsom vrede over, at 13 tyrkiske soldater er blevet dræbt på to uger.

Tyrkiet har bedt Rusland - der er allieret med Assad - om at indstille angrebene. I modsat fald har Tyrkiet truet med at presse de syriske styrker ud af området, medmindre de trækker sig ud inden månedens udgang.

Offensiven i regionen har sendt 800.000 mennesker på flugt siden 1. december, lød det tidligere på ugen fra FN.

Over 380.000 mennesker er blevet dræbt, siden konflikten i Syrien brød ud for knap ni år siden.

/ritzau/Reuters