Syriens hær vinder terræn i Idlib

De syriske regeringsstyrkers fremmarch i det nordlige Syrien øger anspændt forhold til Tyrkiet.

Den syriske hær har lørdag overtaget kontrollen over den strategisk vigtige by Saraqeb i den nordvestlige del af landet i en flere ung lang offensiv, der skal sikre det syriske regime kontrol over den sidste store oprørsenklave i landet.

Tyrkiet truede øjeblikkeligt med at slå igen, hvis Tyrkiets stillinger i området kommer under angreb.

Tyrkerne har efter aftale med Rusland, som den vigtigste allierede for det syriske regime under præsident Bashar a-l-Assad, oprettet 12 observationsposter i Idlib for at følge den syriske hærs fremmarch.

Siden fredag har Tyrkiet sendt 350 køretøjer med kommandosoldater til området sammen med pansrede mandskabsvogne for at styrke dets stillinger.

Tyrkiets præsident, Recep Recep Tayyip Erdogan, har tidligere sagt, at Tyrkiet ikke vil lade Syrien få mulighed for at vinde terræn i Idlib.

Det var en udtalelse, han fremsatte, efter at otte tyrkiske soldater blev dræbt ved et syrisk angreb i Syrien for knap en uge siden.

Erdogan har fremsat mange hårde udtalelser mod Syrien. Men han har samtidig sagt, at der ikke er nogen grund til at se "store modsætningsforhold" mellem Tyrkiet og Rusland i forbindelse med udviklingen i Syrien.

Byen Saraqeb er den anden vigtige by, som syriske regeringsstyrker har indtaget på to uger. I sidste uge blev oprørerne tvunget sydpå til Maaret al Numan.

Intense kampe og mange luftangreb har ført til masseflugt fra en del byer i Idlib. Siden december er 586.000 blevet fordrevet fra Idlib og mindst 300 civile er blevet dræbt ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Efter en lang række fremstød siden Ruslands intervention i Syrien i 2015 til fordel for Assads regime, kontrollerer regeringsstyrkerne i dag over 70 procent af landet.

