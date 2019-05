Syriens kurdere anerkendelse af selvstyre

På omstridt konference om fremtiden i nord trodser kurdiske ledere regimet omkring præsident Assad.

Syriske kurdere kræver, at deres selvstyre bliver anerkendt og har indkaldt til en omstridt konference om det nordlige Syrien.

I en tale på konferencen siger lederen af den kurdiskledede alliance i SDF, Mazloum Kobani, at kurderne er klar til dialog med Damaskus, men at regeringen må anerkende den kurdiske administration i nord.

Kobani siger, at det ikke er muligt at vende tilbage til en situation, som før borgerkrigen, hvor kurderne end ikke var anerkendt som et mindretal i Syrien.

- Det er ikke muligt at få et demokratisk og pluralistisk Syrien uden fuld anerkendelse af de syriske kurderes rettigheder, understreger Kobani.

Den syriske regering kalder imidlertid de kurdiske ledere for "forrædere", efter at de har indkaldt forskellige arabiske stammer til mødet, hvor de vil stadfæste deres selvstyre i den nordlige del af landet.

Det statslige nyhedsbureau Sana citerer unavngivne embedsmænd i udenrigsministeriet for, at konferencen er "forræderi".

- Sådanne møder er et klart udtryk for forræderi - uanset hvilke etniske og politiske grupper, som står bag, hedder det.

Styret i Damaskus omkring præsident Bashar al-Assad, som har genvundet kontrollen over det meste af Syrien, kræver også kontrol over den nordlige del af Syriens territorium.

Syriske kurdere og deres arabiske allierede i Syriens Demokratiske Styrker (SDF) kontrollerer op mod en tredjedel af Syriens territorium i et bredt bælte i de nordlige og nordøstlige dele, som de erobrede fra Islamisk Stat.

De syriske kurdere har i kampen mod Islamisk Stat været støttet af USA. Deres YPG-milits har spillet en nøglerolle i kampen mod IS, men militsen har et yderst spændt forhold til Tyrkiet.

Tyrkerne siger, at YPG er i ledtog med kurdiske separatister i det sydøstlige Tyrkiet. Kampe mellem kurdere og pro-tyrkiske oprører blev optrappet i det nordlige Syrien i weekenden.

- Den tyrkisk støttede milits indtog tre landsbyer, men trak sig tilbage efter et granatbombardement, siger Yousef Hammoud, som er talsmand for militsen Syriens Nationale Hær.

De kurdiske ledere havde indkaldt til konferencen i byen Ain Issa, som har en overvejende arabisk befolkning.

Der bor omkring to millioner kurdere i Syrien.

/ritzau/AFP