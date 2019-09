Syriens nye forfatningsudvalg samles i Schweiz i oktober

Udarbejdelsen af en ny forfatning er et nøgleelement i den proces, der skal afslutte krigen i Syrien.

Det udvalg, som skal udarbejde en ny forfatning for Syrien, skal mødes i Genève i Schweiz den 30. oktober, næsten otte år efter at borgerkrigen brød ud.

Det fremgår af et dokument om regler og procedurer for processen, der er offentliggjort af FN-generalsekretær António Guterres' kontor lørdag.

Udarbejdelsen af en ny forfatning er et nøgleelement i en bredere politisk proces, der vil omfatte FN-overvågede valg for at afslutte konflikten.

Udvalget kommer til at bestå af 150 medlemmer, herunder 50 repræsentanter fra regeringen, 50 medlemmer af oppositionen samt civile udvalgt af FN's særlige udsending til Syrien, norske Geir Otto Pedersen.

Ud af de 150 medlemmer vil 45 blive udpeget til et mindre udvalg i lige store andele af repræsentanter fra regeringen, oppositionen og civilsamfundet.

Det mindre udvalg får til opgave at udarbejde de forfatningsmæssige forslag. Et forslag kræver støtte fra mindst tre fjerdedele af det store udvalgs medlemmer for at kunne blive stemt igennem.

/ritzau/dpa