Syriens præsident, Bashar al Assad, ankom søndag til De Forenede Arabiske Emirater på et officielt besøg, skriver Reuters.

Han er ledsaget af sin hustru, Asma al Assad, rapporterer statslige medier.

Assad besøgte også Emiraterne for et år siden på sit første besøg i et arabisk land siden den syriske borgerkrig blev indledt i marts 2011.

/ritzau/Reuters