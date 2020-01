Syriens regeringsstyrker sikrer kontrol over vigtig oprørsby

En by i den oprørskontrollerede Idlib-provins er tirsdag kommet på regeringsstyrkernes hænder.

De syriske regeringsstyrker har tirsdag sikret sig kontrollen over den tidligere oprørskontrollerede by Maaret al-Numan i det nordvestlige Syrien.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr) via en besked på kommunikationstjenesten WhatsApp.

Udviklingen markerer et vigtigt fremstød for den syriske præsident, Bashar al-Assad, der forsøger at genvinde kontrol i det nordøstlige Syrien.

Maaret al-Numan ligger i Idlib, der er Syriens sidste oprørskontrollerede provins. Efter næsten ni års borgerkrig forsøger Assad igen at få fuld kontrol over landet med en stor offensiv i Idlib-provinsen.

Flere civile er blevet dræbt i den forbindelse, og tusindvis er tvunget på flugt fra deres hjem mod grænsen til Tyrkiet.

Maaret al-Numan ligger knap 40 kilometer syd for provinsens hovedstad, der også hedder Idlib. Store dele af byen ligger allerede øde, men alligevel ses tirsdagens fremstød som af vigtig symbolsk og strategisk betydning.

Syriens statslige tv-kanal al-Ikhbariya oplyser, at regeringsstyrker rykkede ind i byen tirsdag og inspicerede dens distrikter. Det statslige nyhedsbureau Sana skriver, at hæren "befriede de fleste af byens distrikter".

Sohr oplyser, at de syriske regeringsstyrker indtog byen med støtte fra russiske luftangreb. Rusland er allieret med præsident Assad.

Tyrkiets forsvarsministerium oplyste tidligere i januar, at man var nået til enighed med Rusland om, at der fra et minut over midnat søndag 12. januar ville træde en våbenhvile i kraft i Idlib-provinsen.

Den er dog siden blevet brudt adskillige gange.

Omkring 3,5 millioner syrere er allerede flygtet til Tyrkiet under Syriens krig. Tyrkerne frygter, at yderligere millioner kan være på vej.

/ritzau/Reuters