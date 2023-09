Syrisk familie taber sag om udsendelse mod EU-grænseagentur

En syrisk familie har onsdag tabt en sag mod EU-grænseagenturet Frontex.

Familien hævede, at Frontex overtrådte deres menneskerettigheder ved at sende familien på seks personer ud af Grækenland i 2016, inden deres asylansøgning var afgjort.

Det er dog ikke op til Frontex at vurdere medlemslandenes beslutninger om tilbagesendelse. Og Frontex kan heller ikke holdes erstatningsansvarlig for familiens udgifter til bolig efter udsendelsen fra EU, fastslår sjette afdeling i The General Court. Afgørelsen kan ankes til EU-domstolen.

Familien kom som så mange andre syrere til Europa i 2016, efter at borgerkrigen i deres hjemland de forgangne år havde udviklet sig voldsomt.

Da de kom til Grækenland, søgte familien asyl. Når man søger asyl i EU, har man jævnfør international lov krav på at få behandlet sin asylansøgning.

Det er altså ulovligt at sende personer, som søger asyl i EU, tilbage over grænsen, før deres sag er behandlet.

Ifølge familien blev de sat på et Frontex-opereret fly, som, fik de fortalt, var på vej mod den græske hovedstad, Athen. Det har familiens advokat, Lisa-Marie Komp, fortalt.

Det viste sig ifølge advokaten senere, at flyet slet ikke havde kurs mod Athen, som familien ellers var overbevist om. I stedet landede det i Tyrkiet, som ligger uden for EU.

Familien, som i dag bor i Irak, hævdede, at Frontex agerede ulovligt, fordi familiens asylansøgninger ikke blev færdigbehandlet, før de blev sendt ud af EU.

Familien har krævet tortgodtgørelse for materielle og ikkematerielle skader, som de fik af hjemsendelsesoperationen, fremgår det af familiens søgsmål.

I afgørelsen fastslås det dog, at Frontex opgave alene er at yde "teknisk og operationel" støtte til medlemslandene. Det er med andre ord ikke Frontex, der bestemte, at familien skulle sendes ud af Grækenland.

Derfor skal Frontex heller ikke betale erstatning, fremgår det afgørelsen. Familien havde krævet penge, fordi de havde regnet med at kunne bo og spise gratis i Grækenland som følge af asylansøgningen. I stedet endte de med at måtte forsøger sig selv uden for EU.

Retsinstansen fastslår desuden, at familien under alle omstændighed ikke kan få erstatning for udgifterne til de menneskesmuglere, der hjalp dem til Grækenland.

/ritzau/