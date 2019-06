Syrisk målmand og oprørsikon er dræbt i kamp

En af Syriens mest populære fodboldspillere, der var en kendt skikkelse i kampen mod regimet, er død, 27 år.

En syrisk målmand og oppositionsaktivist, som tidligt i det syriske oprør mod præsident Bashar al-Assad blev et ikon på modstanden mod styret, er dræbt i kamp.

Det meddeler oprørsgruppen Jaish al-Izza. Målmanden, 27-årige Abdelbaset Sarout, var kommandant i den militante gruppe.

Han døde lørdag efter at være blevet såret i kamp torsdag.

Meddelelsen om Sarouts død bekræftes af Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der via et netværk af kilder og aktivister holder øje med situationen i Syrien.

Sarout var en af Syriens mest kendte fodboldspillere. Han var blandt andet målmand på Syriens juniorlandshold.

Da borgerkrigen i Syrien brød ud i 2011, var Sarout en af de første sportspersonligheder i landet, der sluttede sig til oprøret mod præsident Assad.

Han stod i spidsen for demonstrationer mod styret og blev kendt som "revolutionssangeren", fordi han skrev protestsange mod regimet.

Han steg hurtigt i graderne og blev kommandant og var en kendt leder af en af de mere moderate oprørsgrupper.

Sarout var blandt andet leder af en enhed af krigere, der kæmpede mod regeringsstyrker i Homs. Han overlevede belejringen af byen, hvor to af hans brødre blev dræbt. Tidligere i krigen var hans to øvrige brødre og hans far blevet dræbt.

- Han var både en populær skikkelse, der stod i spidsen for oprøret, og en militær kommandant, siger major Jamil al-Saleh fra Sarouts oprørsgruppe.

Den syriske regering erklærede officielt Sarout for en "forræder". Han blev bandlyst fra den syriske fodboldverden, og styret udlovede en dusør for ham.

Sarout var også en af de centrale figurer i den syrisk-tyske dokumentarfilm "Return to Homs" fra 2013.

/ritzau/AP