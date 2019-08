Syrisk regering går med til våbenhvile i oprørsk region

Overvågningsgruppe siger, at der torsdag først på aftenen ikke er tegn på, at en våbenhvile er trådt i kraft.

Syriens regering går med på en våbenhvile i Idlib-regionen gældende fra torsdag aften.

Det meddeler regeringen ifølge det statslige nyhedsbureau Sana, skriver nyhedsbureauerne AP og AFP.

Der var ikke umiddelbart nogen kommentar fra oprørernes side.

Våbenhvilen er fra syrisk side betinget af, at en tyrkisk-russisk aftale om at etablere en stødpudezone i Idlib implementeres. Det siger en militær kilde til Sana.

Ifølge den såkaldte Sotji-aftale, der blev indgået sidste år mellem Tyrkiet og Rusland, skal oprørsgrupperne i området trække deres tunge våben væk fra stødpudezonen.

Denne zone skal holde syriske regeringsstyrker og oprørere adskilt, og skal overvåges af russiske og tyrkiske soldater.

Syriske regeringsstyrker har - med støtte fra russiske kampfly - været i gang med en militær offensiv i Idlib-provinsen i de seneste tre måneder.

Det har sendt over 400.000 mennesker på flugt fra området og kostet hundredvis af mennesker livet.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, som fra Storbritannien overvåger situationen i Syrien gennem et netværk af aktivister og andre kilder, siger, at der først på aftenen torsdag ikke er tegn på, at en våbenhvile er trådt i kraft.

Der er fortsat kampe i den sydlige del af det område, oprørsgrupperne kontrollerer, melder observatoriet ifølge Reuters.

Få timer inden, at meldingen om våbenhvilen kom fra det syriske medie, havde FN's generalsekretær, António Guterres, bedt om at få en undersøgelse af angreb mod sundhedsklinikker og skoler i Idlib-provinsen.

I alt 14 steder er der ramt klinikker og skoler, som er støttet af FN, under offensiven.

Redningstjenesten De Hvide Hjelme, der er i opposition til præsident Bashar al-Assads styre, siger endvidere til AP, at regeringsstyrker og deres allierede har ramt 15 af gruppens redningscentre og dræbt syv frivillige i løbet af de tre måneder, offensiven har stået på.

/ritzau/