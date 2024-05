Syrisk statsmedie: Israelsk luftangreb dræber en og sårer ti

Et israelsk luftangreb mod Syriens centrale region såvel som kystbyen Baniyas har dræbt et barn og såret ti andre civile.

Sådan lyder det onsdag aften fra et syrisk statsmedie, som citerer en militærkilde. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Omkring 19.30 lokal tid udførte Israel et luftangreb fra området omkring Libanon. Angrebet ramte et område i den centrale region i Syrien og en beboelsesejendom i Baniyas, lyder det fra militærkilden.

Syriske statsmedier meldte tidligere onsdag om, at landets luftforsvar havde ramt "fjendtlige mål" over den syriske by Homs. Der fremgår ikke yderligere detaljer om angrebet.

Israels militær (IDF) har ikke kommenteret angrebene. Militæret kommenterer typisk ikke på meldinger om specifikke angreb i Syrien.

/ritzau/