Syrisk statsmedie: Militærbase udsat for missilangreb

En militær lufthavn i Syrien er forsøgt bombet med missiler, siger syrisk statsmedie.

En militær luftbase for det syriske styre er torsdag aften dansk tid blevet udsat for et missilangreb. Det oplyser det officielle syriske nyhedsbureau Sana.

- En af vores militære lufthavne i den centrale del af landet er blevet udsat for en fjendtlig missilaggression. Vores luftforsvar konfronterede angrebet og forhindrede det i at opnå sit mål, skriver statsmediet.

Tidligere på aftenen har Sana reporteret, at en eksplosion kunne høres nær Dabaa lufthavnen, som ligger nær byen Homs.

Det står ikke klart, præcist hvad en "missilaggression" dækker over, ligesom det er ikke bekræftet, hvad resultatet er.

Hverken Sana eller andre oplyser, hvem der har affyret missilerne.

/ritzau/Reuters