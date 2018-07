Syrisk tv: Israelske fly bomber mål i Syrien

Israel retter angreb mod mål i Syrien, der ifølge kilder kan være raketlager eller militært forskningscenter.

Israel har søndag aften rettet nye luftangreb mod mål i Syrien.

Et af angrebene har ramt en militærpost i byen Misyaf, hvor der kun skete materiel skade. Det rapporterer statsligt syrisk tv.

Det er ikke umiddelbart klart, præcis hvad der er ramt. En efterretningskilde oplyser, at der ligger et større militært forskningscenter for kemisk våbenproduktion nær byen.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder oplyser til den israelske avis Haaretz, at syriske styrker har et raketlager på det sted, der er ramt.

Observatoriet har base i Storbritannien og følger situationen i Syrien via et netværk af aktivister og andre kilder.

Den israelske avis Jerusalem Post skriver, at israelske fly kredser over Syrien og har affyret raketter mod mål inde i landet.

Luftangrebet er ikke umiddelbart bekræftet fra officiel side i Israel.

Israel har i de seneste måneder optrappet angreb mod mål, som menes at blive benyttet af iranske soldater og specialstyrken Revolutionsgarden.

I sidste uge skrev statslige syriske medier, at israelske raketter havde ramt en syrisk militær position ved en lufthavn uden for storbyen Aleppo.

Kilder i Syriens opposition oplyste, at flere iranere blev dræbt ved sidste uges angreb. Den iranske Revolutionsgarde benytter angiveligt stedet, og nogle af Irans militærbaser i Syrien ligger tæt ved syriske lufthavne.

Israel har flere gange udtrykt bekymring for Irans øgede indflydelse og indblanding i Syrien.

/ritzau/Reuters