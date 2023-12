Syriske brødre dømt for planer om angreb mod svensk kirke

To syriske brødre er tirsdag kendt skyldige i at planlægge en terrorbombning af en kirke i Sverige.

Dommen blev afsagt af en domstol i den tyske by Hamburg, hvor den ene af brødrene, en 29-årig mand, bor.

Han har ifølge den tyske radiostation NDR erkendt, at han planlagde et angreb i Sverige. Det var sket i affekt efter de gentagne afbrændinger af koraner i landet, forklarede han.

Den 29-årige er idømt en fængselsstraf på fire år og ni måneder for at have planlagt et islamistisk motiveret angreb og for at have finansieret terror.

Hans 24-årige bror får en betinget dom på et års fængsel for at have bidraget til terrorfinansiering. I retten fortalte han, at han ikke kendte til planerne om et angreb, men det troede dommeren ikke på.

Men siden brødrene tilsyneladende ikke har haft meget kontakt, fandt domstolen, at den yngre bror formentlig ikke har kendt til alle detaljer i planerne og heller ikke har vidst, at en kirke var udpeget som mål.

Domstolen fandt heller ikke, at den yngre bror havde samme "jihadistisk-islamistiske verdensanskuelse", som hans storebror, rapporterer NDR.

Anklagerne i sagen havde krævet en strengere straf, fordi den ældste bror havde "for øje at dræbe og skade et stort antal mennesker", lød det.

De to mænd blev anholdt i henholdsvis Hamburg i april og byen Kempten i delstaten Bayern i maj. De har været varetægtsfængslet siden da.

Ved en ransagning af den 29-årige mands bopæl fandt tysk politi to kilo gødning og citronsyre. Det er ingredienser, der kan bruges til at lave en bombe.

Manden havde bestilt flere kemikalier, som han ventede på at få leveret.

Politiets efterforskere har gennemgået en lang række beskeder, som brødrene har sendt til hinanden. Heraf fremgik det, at angrebsplanerne vedrørte en kirke.

Der var dog ikke udpeget nogen bestemt kirke eller fastsat noget tidspunkt for angrebet.

De to syriske brødre har boet i Tyskland siden 2015. De er ikke tidligere kendt af politiet.

/ritzau/TT