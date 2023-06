Syriske brødre genforenet midt i håbløshed efter skibbrud

Midt i al håbløsheden, der omspænder onsdagens skibsforlis i Middelhavet, findes der enkelte lysglimt.

Det er de to syriske brødre Mohammad og Fadi bevis for.

De to græd og krammede hinanden gennem metalbarrikader i den græske havneby Kalamata, da de fredag blev genforenet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fadi var rejst fra Holland i håbet om at finde sin 18-årige lillebror blandt de overlevende.

- Tak Gud for at du er i sikkerhed, sagde Fadi ifølge Reuters, mens han gang på gang kyssede sin bror på panden.

Den tætpakkede båd var på vej fra Libyen til Italien med hundredvis af migranter om bord, da den onsdag sank i Middelhavet i det sydlige Grækenland.

Vidneberetninger indikerer, at der var mellem 400 og 750 mennesker - op mod 100 af dem børn - om bord på den 20-30 meter lange fiskerbåd, da den tidligt onsdag morgen kæntrede omkring 80 kilometer syd for kystbyen Pylos.

De fleste af personerne om bord på båden var ifølge græske myndigheder fra Egypten, Syrien og Pakistan.

Ifølge pårørende og redningsfolk menes mindst 125 syrere at have været om bord.

Blandt dem en blind 15-årig dreng og hans 28-årige søster fra den sydlige Daraa-provins.

Det fortæller deres onkel til nyhedsbureauet AFP.

- Vi har ingen spor efter dem. Min nevø er blind og kan ikke svømme. Han levede et vanskeligt liv og hørte lyden af kampe i årevis. Han levede i frygt og døde sandsynligvis i frygt, siger onklen.

Anwar Bakri, der er generalsekretær for sammenslutningen af syrere i Grækenland, fortæller, at han siden onsdag har modtaget hundredvis af opkald fra folk i Tyskland, Tyrkiet og andre lande, som frygter, at deres pårørende var om bord på migrantbåden.

- Det er en tragedie, konstaterer han ifølge AFP.

Hidtil er 104 mennesker blevet reddet, mens 78 er bekræftet døde.

En massiv redningsindsats har stået på siden onsdag, men håbet om at finde overlevende svinder.

/ritzau/