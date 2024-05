Syriske embedsmænd får livstidsdomme for krigsforbrydelser

Tre højtstående syriske embedsmænd er fredag blevet idømt livstidsdomme in absentia for medvirken til krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden under den syriske borgerkrig.

Det er en domstol i Paris kommet frem til.

I forvejen var der blevet udstedt internationale arrestordrer på de dømte, som menes at befinde sig i Syrien.

Der er tale om Ali Mamlouk, en tidligere chef i den syriske efterretningstjeneste, Jamil Hassan, tidligere chef for det syriske luftvåbens efterretningstjeneste, samt Abdel Salam, en tidligere efterforskningschef.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mamlouk er i dag rådgiver for den syriske præsident, Bashar al-Assad. Det er uklart, hvilke roller de andre to besidder.

Sagen drejer sig om to fransksyriske mænd, som i 2013 blev anholdt i Syriens hovedstad, Damaskus. De blev aldrig set igen og blev erklæret døde i 2018.

Den ene af de anholdte, Patrick Dabbagh, var i 2013 20 år og kunststuderende på Universitetet i Damaskus. Den anden var hans far, Mazzen Dabbagh, undervisningskonsulent på en fransk skole i hovedstaden.

Forud for retssagen udtalte efterforskerne, at det på forhånd var blevet bevist, at de to mænd blev tortureret til døde ligesom tusindvis andre tilbageholdte.

Anklagerne fortsatte under retssagen med at sætte fokus på omfattende og systematisk mishandling i Syrien siden 2011.

Obeida Dabbagh, hvis bror var Mazzen Dabbagh, var et af vidnerne i sagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det her er et meget vigtigt og historisk skridt, sagde han efter fredagens dom.

Patrick Baudouin, som er advokat for Den internationale Føderation for Menneskerettigheder (FIDH), beskriver dommen som et signal til de europæiske ledere om, at de ikke bør normalisere forholdet til Assad.

Over en halv million mennesker er døde i forbindelse med krigen, som har ødelagt den syriske økonomi og infrastruktur.

Lignende retssager har tidligere fundet sted i andre europæiske lande - særligt i Tyskland.

/ritzau/AFP