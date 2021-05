Syriske flygtninge mister håb under Assads hårde greb om magten

Med udsigt til endnu syv år med Assad ved magten mister mange syriske flygtninge håbet om snart at vende hjem.

Da Lara Shahin flygtede fra Damaskus i begyndelsen af konflikten i Syrien, troede hun, at hun og hendes familie ville vende tilbage inden for nogle måneder for at hjælpe med at genopbygge landet.

Nu, ni år senere, frygter hun for et valg, som vil sikre præsident Bashar al-Assad magten i endnu syv år, hvilket mindsker hendes håb yderligere om nogensinde at vende hjem.

Valget anses af flygtninge på tværs af regionen som rent proforma og givet på forhånd.

Ligesom millioner af andre syriske flygtninge i Jordan, Libanon og Tyrkiet har Lara Shahin set, hvordan Assad har fastholdt magten trods opstanden i 2011 og en ødelæggende borgerkrig, som har efterladt Syrien i ruiner - også økonomisk - og for farligt for dem at vende tilbage til.

- I begyndelsen, da jeg talte om Syriens fremtid, plejede jeg at sige, at vi unge er fremtiden, og at vi vil tage tilbage og genopbygge landet, siger hun til nyhedsbureauet Reuters i Jordans hovedstad, Amman, som har været hendes hjem siden 2012.

- Men lidt efter lidt begyndte jeg at miste håbet, tilføjer hun.

Den 39-årige entreprenør driver en kunsthåndværk- og kosmetikvirksomhed og har 40 kvindelige ansatte.

Hendes fortvivlelse omkring det at vende hjem deles af mange andre i lande i Mellemøsten, der nu er hjem for flere end 5,6 millioner syriske flygtninge ifølge FN.

Frygt for gengældelse, så længe Assad er ved magten, såvel som de dystre økonomiske forhold, betyder, at der er ringe udsigt til at vende hjem til Syrien indenfor en overskuelig fremtid.

Mange flygtninge betegner onsdagens præsidentvalg som et gummistempel for endnu en mandatperiode for Assad, der overtog posten fra sin far i 2000.

Den 43-årige landmand og far til ti Abu Alaa fra Homs, som nu bor i et telt i det nordlige Libanon, mener, at valget er en farce.

- En person, som har ødelagt et helt land og fragmenteret det og tvunget millioner til at flygte og ødelagt Syrien, har ikke længere nogen plads i vores hjerter - hvorfor skulle vi stemme på ham? Han er en morder, siger Abu Alaa om præsident Bashar al-Assad.

Onsdagens valg er det andet præsidentvalg siden begyndelsen af krigen, som har dræbt flere end 388.000 mennesker.

Valgstederne åbner klokken 07.00 lokal tid og lukker klokken 19.00.

Resultatet ventes at blive offentliggjort fredag.

/ritzau/Reuters