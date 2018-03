Syriske kurdere tilbyder Danmark samarbejde om IS-krigere

Med dansk hjælp kan vi retsforfølge danske IS-krigere på vores eget territorium, siger Salih Muslim fra syrisk-kurdisk parti under besøg i Danmark

Salih Muslim er tidligere leder af det kurdiske parti PYD, men repræsenterer nu de kurdiske områder som repræsentant for den regerende politiske koalition i den autonome region i det nordlige Syrien.

Han er en mand med et forslag til, hvordan Danmark kan afhjælpe hovedpinen omkring danske IS-krigeres hjemkomst og problematiske retssager. Hjælp med at lave særdomstole i de kurdiske områder, så danske statsborgere kan dømmes der, lyder hans helt konkrete ønske til Danmark under et besøg i København.