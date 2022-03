Syriske læger kender på forhånd Ruslands drejebog. Nu skal de hjælpe Ukraine

Med 11 års erfaring fra en borgerkrig, der stadig ikke er overstået, ankommer syriske læger til Ukraine for at hjælpe. Frygten for kemiske angreb er reel, siger de

Symbolikken er slående. Blot fem dage før 11-årsdagen for den syriske borgerkrig i dag - en krig, hvor Rusland og det syriske regime har dræbt næsten 1000 læger og hospitalsmedarbejdere - krævede krigen i Ukraine sit første syriske offer. Ifølge den syriske kvinderetsgruppe Masawa døde Leila Ahmad, en syrisk flygtning og læge fra Deir ez-Zour, da et russisk bombardement ramte det regionale hospital i den ukrainske by Kharkiv, hvor hun var på arbejde sidste torsdag.

Mange læger, sygeplejersker, volontører og nødhjælpsorganisationer fra forskellige lande er rejst til Ukraine eller dets nabolande for at hjælpe siden den russiske invasion. Men det er især delegationer med syriske læger, der vækker opsigt. Ikke mindst fordi borgerkrigen i Syrien stadig ikke er overstået her 11 år efter dens udbrud. Men også fordi de syriske læger har rig erfaring med både kemiske angreb og den russiske hærs angreb, der har varet ved siden 2015, hvor Rusland aktivt gik ind i krigen for at støtte Syriens diktator Bashar al-Assad.