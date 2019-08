Syriske medier: Tyrkiet sender ammunition til oprørere

Syrien siger, at Tyrkiets "aggressive" træk ikke vil få Damaskus til at ændre kurs over for oprørsgrupper.

En tyrkisk kolonne af militærkøretøjer med ammunition er kørt ind i det nordvestlige Syrien for at støtte oprørere, som kæmper mod regeringsstyrkers offensiv i byen, skriver statslige medier i Syrien.

Kilder i det syriske udenrigsministerium siger til det statslige nyhedsbureau Sana, at regeringen vil fortsætte kampen mod "terrorister" i Idlib og andre steder.

- Tyrkiets "aggressive" træk ikke vil få Damaskus til at ændre kurs over for oprørsgrupper, hedder det.

/ritzau/Reuters