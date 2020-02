Syriske styrker angriber tyrkisk post i Syrien

Tyrkiet besvarer angreb på observationspost i Taftanaz, siger tyrkiske embedsmænd til Reuters.

Syriske regeringsstyrker har angrebet en tyrkisk observationspost i Taftanaz i det nordlige Syrien. Tyrkiet besvarer angrebet, siger tyrkiske embedsmænd til NTV.

- Fem tyrkiske soldater er dræbt ved angrebet, oplyser det tyrkiske forsvarsministerium.

Der er tiltagende frygt for en større militær konfrontation mellem tyrkisk militær og Syriens regeringsstyrker.

Siden fredag har Tyrkiet sendt 350 køretøjer med kommandosoldater til området sammen med pansrede mandskabsvogne for at styrke sine stillinger.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, har truet med at gå imod de syriske styrker, hvis de ikke trækker sig tilbage sidst på måneden.

Den syriske hær dræbte otte tyrkiske soldater for en uge siden.

Erdogan har efter aftale med Rusland oprettet 12 observationsposter i Idlib for at følge den syriske hærs fremmarch. Rusland er den vigtigste allierede for det syriske regime under præsident Bashar al-Assad.

/ritzau/Reuters