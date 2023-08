Systemfejl får Toyota til at indstille driften på 12 fabrikker

Bilproducenten Toyota har indstillet produktionen på 12 fabrikker i Japan på grund en systemfejl.

Det oplyser Toyota natten til tirsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er uvist, hvad årsagen til de tekniske problemer er. Men foreløbig tror bilproducenten ikke, at der ligger et cyberangreb bag, siger en talsperson for Toyota til AFP.

Bilproducenten har i alt 14 fabrikker i Japan.

Det vides ikke, hvornår fabrikkerne er tilbage i almindelig drift.

Toyotas fabrik i den sydlige Kyushu-region og datterselskabet Daihatsus fabrik i Kyoto er ikke ramt af den tekniske fejl.

Nyheden om problemerne i produktionen har medført fald i kursen på Toyotas aktier, som tirsdag morgen er faldet med 0,64 procent.

Det er ikke første gang, bilfabrikkerne i Japan har problemer.

Sidste år måtte Toyota sætte produktionen på pause på alle virksomhedens fabrikker i Japan som følge af et cyberangreb mod en af Toyotas datterselskaber.

Toyota var i 2022 verdens bedst sælgende bilproducent. Det var tredje år i træk, at Toyota indtog den position.

Bilproducenten, der er en af de vigtigste og mest respekterede virksomheder i Japan, har da også stor betydning for Japans økonomi.

Toyota er verden over kendt for sin høje grad af effektivitet og for kun at producere de komponenter, der løbende er behov for, i stedet for at fylde lagrene op med færdige produkter.

Den praksis er omkostningseffektiv og er af samme grund blevet studeret af både andre virksomheder og af handelsskoler og -universiteter i udlandet.

Toyota har de seneste år - ligesom mange andre globale virksomheder - kæmpet med dels afledte effekter af coronapandemien, dels mangel på mikrochips, som bruges i blandt andet biler.

Alligevel satser Toyota på at indkassere et overskud på 17,6 milliarder dollar svarende til 121,4 milliarder kroner i det indeværende regnskabsår.

/ritzau/