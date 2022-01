Syv amerikanske søfolk kvæstet i kampflyulykke på hangarskib

En gruppe amerikanske søfolk blev kvæstet, da F-35-kampfly mandag styrtede ned på hangarskib under landing.

Syv søfolk er mandag kommet til skade i forbindelse med et uheld på et amerikansk hangarskib i Det Sydkinesiske Hav.

Det oplyser den amerikanske flåde ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ulykken skete, da et af flådens F-35-kampfly forsøgte at lande på hangarskibet "USS Carl Vinson" efter en rutineflyvning, lyder det fra USA's stillehavsflåde i en udtalelse.

Flyets pilot blev under landingen tvunget til at skyde sig ud med katapultsæde og måtte siden reddes af en helikopter. Han er i stabil tilstand.

De syv søfolk, der blev såret under episoden, meldes også i stabil tilstand. Tre af dem måtte efter uheldet evakueres til Filippinernes hovedstad, Manila, for at få behandling.

De fire andre blev behandlet om bord på skibet, og tre af dem er allerede blevet udskrevet igen, oplyser flåden.

Det oplyses ikke, hvad der førte til uheldet, og hvad der er sket med jagerflyet. USA's stillehavsflåde tilføjer, at episoden bliver efterforsket.

Ifølge CNN er det anden gang i år, at et F-35-kampfly er involveret i sådan en type af uheld.

4. januar måtte en sydkoreansk pilot foretage en nødlanding på en luftbase, da landingsstellet på hans F-35-fly ikke kunne foldes ud på grund af en teknisk fejl.

De foregående år har flytypen ifølge hjemmesiden F-16.net været involveret i mindst otte andre uheld.

USA's allierede og partnere som Danmark, Japan, Sydkorea, Storbritannien, Australien, Italien, Norge, Holland og Israel bruger alle forskellige udgaver af F-35-kampflyet eller har planlagt at gøre det inden for få år.

"USS Carl Vinson" og et andet amerikansk hangarskib ved navn "USS Abraham Lincoln" var i weekenden involveret i en større militærøvelse i Det Sydkinesiske Hav.

I sidste uge deltog skibet også i en øvelse med fartøjer fra den japanske flåde i Det Filippinske Hav.

/ritzau/