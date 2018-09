Syv anholdt for planer om stort angreb i Holland

Hollandske myndigheder har overvåget mistænkte i et halvt år og siger, at et større terrorangreb er afværget.

Politiet i Holland har anholdt syv mænd, der mistænkes for at planlægge "et større terrorangreb". De mistænkte planlagde at bruge håndgranater, automatvåben og bombebælter.

Det oplyser den hollandske anklagemyndighed i en meddelelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

Politiet fik i første omgang et tip fra efterretningstjenesten. Det gik på, at der var planer om et angreb mod "et stort arrangement i Holland". En af de mistænkte ønskede angiveligt at dræbe "mange ofre".

Tungt bevæbnet politi anholdt de syv mænd på fire forskellige steder i Holland.

De syv mænd er i alderen 21 til 34 år. De har været i myndighedernes søgelys i knap et halvt år.

- De mistænkte var på udkig efter AK47-maskinpistoler, håndvåben, håndgranater, bombebælter og råmaterialer til flere (bil)bomber, skriver den hollandske anklagemyndighed.

Tre af de syv har tidligere været anholdt efter forsøg på at slutte sig til militante grupper i udlandet.

Den hovedmistænkte bag angrebsplanerne er en 34-årig iraker. Han blev sidste år dømt for at have rejst udenlands for at slutte sig til Islamisk Stat.

De syv anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør fredag.

Den hollandske koordinator for terrorbekæmpelse skriver på Twitter, at de formodede angrebsplaner stemmer overens med det trusselsbillede, der gælder for Holland i dag.

Myndighederne har fastsat trusselsniveauet til fire. Det højeste niveau på skalaen er fem.

- Jihad-netværk er også aktive i Holland med det formål at planlægge angreb i Europa, skriver antiterrorkoordinatoren ifølge nyhedsbureauet AP.

- Dagens anholdelser skal ses i det lys.

/ritzau/Reuters