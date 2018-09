Syv betjente såret i kampe med nationalister i Kijev

Ultranationalister sårede syv betjente i forsøg på at forhindre IS-mistænkt i at blive udleveret til Rusland.

Syv ukrainske betjente er blevet såret i sammenstød med ultranationalister i landets hovedstad, Kijev.

Det oplyser politiet i byen.

Sammenstødet opstod, da ultranationalisterne forsøgte at blokere indgangen til anklagemyndighedens kontor i Kijev. Herefter kastede de med skrald, som blev sat i flammer.

Derefter blev kontoret forsøgt stormet ifølge en journalist på stedet. Demonstranterne ønskede at få en opsigelse fra viceanklageren, der har accepteret at udlevere Timur Tumgojev.

Her blev syv betjente såret, da de hjalp med at holde ultranationalisterne, som brugte sten og peberspray, ude af bygningen.

Tumgojev stammer fra Ingusjetien, der er en af 21 autonome republikker i Rusland. De russiske myndigheder ønsker ham udleveret, fordi han er mistænkt for at kæmpe for Islamisk Stat.

Efter anklagerne ansøgte Tumgojev om asyl i Ukraine. Her kæmpede han i 2017 side om side med ukrainske nationalister mod prorussiske styrker i det østlige Ukraine. Derfor ønsker hans krigsfæller ham nu beskyttet fra udlevering.

Kampene mellem betjente og demonstranter har ikke ændret noget for Ukraines chefanklager, Jurjij Lutsenko.

- Vi har ingen ret til at omdanne Ukraine til en kloak af kriminelle elementer, skriver han på sin Facebook-side:

- Jeg er ikke bange for trusler. Jeg handler i henhold til loven.

Lutsenko tilføjer, at Interpol har undersøgt Tumgojev i to år. Det er sket med en anmodning om, at alle relevante muligheder finder og arresterer ham med henblik på udlevering.

