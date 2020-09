Syv betjente suspenderes efter sort mands død efter anholdelse

Obduktionen af Daniel Prude viser, at han døde på grund af komplikationer efter kvælning under en anholdelse.

Syv betjente, der var involveret i en anholdelse, der førte til den sorte mand Daniel Prudes død, er blevet suspenderet.

Det oplyser borgmesteren i byen Rochester i delstaten New York torsdag lokal tid.

En video af hændelsen, der fandt sted i marts, blev frigivet af familien onsdag.

Den viser en gruppe betjente, der under en anholdelse giver Prude en hvid stofpose eller såkaldt "spythætte" over hovedet - angiveligt for at undgå at få coronavirus.

Syv dage senere døde Prude.

Ifølge retsmedicineren var der tale om et manddrab, der "skyldtes komplikationer ved kvælning under en fysisk tilbageholdelse", skriver The New York Times, som har haft adgang til obduktionsrapporten.

Prude havde ifølge avisen psykiske problemer og løb nøgen igennem gaden, da politiet blev kaldt ud til stedet og anholdt ham.

- Daniel Prude blev svigtet af vores politi, vores psykiatriske system, vores samfund og mig, siger borgmester Lovely Warren.

- Vi kan ikke blive ved med at svigte sorte liv på denne måde.

Prudes kvælning fandt sted, to måneder før at George Floyds død under en brutal anholdelse førte til demonstrationer både i USA og internationalt mod racisme og politivold.

Prudes familie fik adgang til videoen af anholdelsen efter en anmodning om aktindsigt, skriver et lokalmedie.

Politiet meldte onsdag, at både en intern undersøgelse samt en strafferetlig efterforskning er på vej.

Politiet og Prudes familie har ikke umiddelbart været tilgængelige torsdag.

/ritzau/Reuters