Syv børn og seks voksne er omkommet i brand i Philadelphia

Brandvæsnet i Pennsylvania kom frem til voldsom brand i et treetagers rækkehus. Mindst 13 omkom i flammerne.

Mindst 13 - heraf syv børn - omkom under brand i en ejendom i den amerikanske storby Philadelphia i den østlige delstat Pennsylvania.

Brandvæsnet i Pennsylvania siger, at udrykningskøretøjer kom frem til en voldsom brand i et treetagers rækkehus.

- Det tog 50 minutter at få bragt ilden under kontrol, skriver brandvæsnet i et tweet.

Antallet af dræbte eller sårede kan stige, sagde en ledende brandmand, Craig Murphy. Han kaldte branden den værste, som han har været ude for i 35 år.

De amerikanske tv-stationer NBC og CBS rapporter, at mindst 13 mennesker omkom, og at tre personer - heriblandt et barn - blev kvæstet.

Huset ligger i et tæt befolket område, men de fleste brandskader er begrænset til en enkelt bygning. Branden opstod på midteretagen i den tre etager høje bygning.

Murphy sagde, at det var uklart, hvad der havde forårsaget branden. En efterforskning er ved at blive indledt.

- Det er ikke nødvendigvis mistænkeligt, men vi holder alle muligheder åbne på grund brandens omfang og styrke.

Han sagde, at der var røgalarmer i bygningen, men ingen af dem havde været i drift.

Huset er ejet af et kommunalt boligselskab.

Philadelphias borgmester, Jim Kenneym sagde, at "dette er uden tvivl en af de mest tragiske dage i vor bys historie".

I alt 26 personer havde adresse i huset. Det står ikke klart, hvor mange der var i bygningen under branden.

