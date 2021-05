Syv civile afghanere dræbt under bryllupsceremoni

Volden optrappes i Afghanistan, hvor alle amerikanske soldater vil være trukket hjem 11. september.

Mindst syv civile afghanere blev dræbt og adskillige blev såret, da en mortérgranat slog ned i et hus, hvor en bryllupsceremoni var i gang. Der er samtidig rapporter om dræbte flere andre steder landet.

Granatnedslaget skete i den nordlige Kapisa-provins under kampe mellem Taliban og regeringsstyrker. Ingen af parterne har taget skylden for granatangrebet, som skete sent lørdag (lokal tid).

I Kabul blev mindst fire studerende dræbt og 18 såret af en vejsidebombe mod en minibus sent lørdag ifølge AP.

Samtidig oplyses det fra Herat-provinsen i det vestlige Afghanistan, at seks sikkerhedsvagter, som vogtede jernbanelinjen mellem Iran og Afghanistan, blev dræbt af en vejsidebombe i weekenden.

Mindst fire mennesker blev dræbt af en bombe i den nordlige Parwan-provinsen, mens 11 andre blev såret.

Volden er optrappet i Afghanistan, efter at det er blevet meddelt, at alle amerikanske soldater vil være trukket ud af landet senest den 11. september.

Næsten 1800 civile afghanere blev dræbt eller såret i de tre første måneder af 2021, viste tal fra FN sidste måned.

Sidste år blev 8500 civile dræbt eller såret ifølge Afghanistans Menneskerettighedsorganisation.

Taliban har lovet "sikre omgivelser" for diplomater og nødhjælpsarbejdere i Afghanistan. Løftet fra den islamistiske bevægelse kom, efter at Australien har meddelt, at landets ambassade lukkes ned på grund af manglende sikkerhed i landet.

Også nødhjælpsgrupper kan blive tvunget til at forlade Afghanistan på grund af tiltagende vold.

Taliban har kontrol eller er massivt til stede i halvdelen af landet og truer med at fjerne den internationalt støttede og demokratisk valgte regering.

Den militante islamistiske gruppe Islamisk Stat opererer også i Kabul og mange andre steder.

