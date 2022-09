Syv dræbt og 28 såret ved iransk droneangreb i Irak

Angrebet mod gruppen i nabolandet kommer samtidig med, at der er omfattende uro i iranske byer.

Mindst syv er blevet dræbt og 28 er såret ved iranske droneangreb på en iransk-kurdisk oppositionsgruppe, KDPI, i Nordirak, skriver AFP.

Den venstreorienterede separatistgruppe, som er forbudt i Iran, blev angrebet med "præcisionsmissiler" og såkaldte selvmordsdroner.

Det er KDPI, som har oplyst om antallet af dræbte og sårede. Gruppen tilføjer, at flere af gruppens medlemmer også er blevet såret ved et angreb mod en base i Koya, som ligger øst for Erbil.

Angrebet mod gruppen kommer, samtidig med at der er omfattende uroligheder i mange iranske byer.

Protesterne begyndte, da den 22-årige kvinde Mahsa Amini fredag i sidste uge døde efter at være blevet anholdt af landets moralpoliti på grund af "upassende påklædning".

En ny advarsel til demonstranterne i gaderne i mange af Irans byer er udsendt onsdag, efter at der 12 aftener i træk har været intense protestaktioner i Teheran og andre byer.

- Politiet er blevet beordret til at bekæmpe "antirevolutionære konspirationer med al kraft", hedder det i en erklæring fra politimyndighederne i Teheran ifølge nyhedsbureauet Fars.

Mindst 76 personer er døde, siden demonstrationerne startede, oplyser den norske ngo Iran Human Rights (IHR). De fleste er demonstranter.

- Vi opfordrer det internationale samfund til beslutsomt og samlet at tage skridt mod at stoppe drab på og tortur mod demonstranter, siger IHR-direktør Mahmood Amiry-Moghaddam ifølge nyhedsbureauet AFP.

De nuværende demonstrationer udgør de største uroligheder siden gadekampe på grund af vandmangel sidste år.

/ritzau/Reuters