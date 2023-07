Syv er døde og tre er savnet efter voldsom regn i Sydkorea

Syv personer er omkommet, tre er meldt savnet, syv er kvæstet og flere end 1500 er blevet evakueret som følge af voldsom regn, der har medført oversvømmelser og jordskred i Sydkorea.

Det oplyser Sydkoreas indenrigs- og sikkerhedsministerium lørdag.

Der er givet ordre om evakuering i flere områder. Der bor mere end 7000 personer i de pågældende områder.

Ordren om evakuering skyldes blandt andet, at en dæmning i provinsen Chungcheongbuk-do snart har nået fuld kapacitet. Det frygtes derfor, at vandet fra dæmningen vil strømme ud over de omkringliggende områder.

Lørdag klokken 11 lokal tid - klokken 04 dansk tid - havde myndighederne evakueret 1567 personer.

Regnvejret har fået det statslige sydkoreanske jernbaneselskab til at indstille dele af driften lørdag på grund af jordskred, oversvømmelser og nedfaldne klippestykker på skinnerne.

Et tog blev afsporet fredag på grund af et jordskred, oplyser landets transportministerium. Lokomotivføreren kom til skade, men der var ingen passagerer om bord.

På et regeringsmøde lørdag har Sydkoreas premierminister, Han Duck-soo, bedt militæret om at hjælpe med redningsarbejdet.

/ritzau/Reuters