Syv er fundet døde efter helikopterulykke i Italien

Ligene af syv mennesker er fundet i vraget af en helikopter, der forsvandt over bjergene i det nordlige Italien for to dage siden.

Det oplyser redningstjenester lørdag ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa.

Helikopteren lettede torsdag fra Lucca i regionen Toscana og havde kurs mod den nordlige by Treviso.

Den forsvandt fra radarskærme, efter at den fløj ind i dårligt vejr over en bakke i et skovområde.

Eugenio Giani, guvernør i Toscana-regionen, skriver på Facebook, at helikopteren styrtede i et bjergområde på grænsen mellem Toscana og regionen Emilia-Romagna.

Der var ingen overlevende blandt de i alt syv personer om bord i helikopteren.

Blandt passagerne var fire tyrkiske forretningsmænd, som arbejder for virksomheden Eczacibasi Consumer Products. De havde deltaget i en messe for papirteknologier, oplyser selskabet i en erklæring.

Desuden var der to libanesere om bord, som også var på samme forretningsrejse, oplyser lokale italienske myndigheder.

Piloten var italiener.

I en video, der er lagt på Twitter, siger en talsmand for det italienske flyvevåben, at vraget blev set fra luften. Det lå i en dal, hvor redningsmandskab måtte begive sig ind til fods.

- Vi kom til stedet og fandt det hele brændt, siger talsmanden.

En anden talsmand for redningstjenesten forklarede fredag, at det var en vanskelig eftersøgning.

- Hvis en helikopter styrter ned mellem træerne, vil deres grene på denne årstid lukke sig over den, og så er den svær at se fra luften, siger han til nyhedsbureauet AFP.

Helikopteren var lettet torsdag fra lufthavnen i Lucca i Toscana med kurs mod Treviso i det nordlige Italien.

Det er endnu uklart, hvad der fik helikopteren til at styrte ned. Men det kan have været dårligt vejr i området.

