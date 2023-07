Syv fængsles for planer om attentat på russiske journalister

En dommer ved en domstol i Ruslands hovedstad, Moskva, varetægtsfængslede lørdag syv personer, der mistænkes for at planlægge drab på to fremtrædende russiske journalister.

Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass ifølge Reuters.

Konkret er de syv personer - fem mindreårige og to mænd - sigtet for hooliganisme. Ifølge sigtelserne var de "motiveret af nationalt had", da de planlagde at begå drab på de to mediepersonligheder.

Målet for attentatplanerne skulle være Margarita Simonjan, der er chef for den statslige russiske tv-station RT, og Ksenia Sobtjak.

Margarita Simonjan har åbent støttet Ruslands krig i Ukraine.

Ksenia Sobtjak stillede op til det russiske præsidentvalg i 2018. Hun er tidligere tv-vært og datter af den nu afdøde Anatoly Sobtjak, som var Ruslands præsident, Vladimir Putins, politiske mentor i Putins unge dage.

Ifølge den russiske efterretningstjeneste FSB har de fængslede personer erkendt, at de forberedte attentater på de to kvinder. Det skriver det russiske nyhedsbureau Interfax.

De lagde angiveligt planerne på vegne af Ukraine, som havde lovet at betale 1,5 millioner rubler - svarende til cirka 110.000 kroner - for hvert drab.

Det er dog en påstand, som affejes af styret i Ukraine.

Mykhajlo Podoljak, der er rådgiver for Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger i en udtalelse på tv, at Rusland lever i en an absurd "konstrueret mytologi".

Han mener ikke, at de to journalister "spiller nogen vigtig rolle" i relation til Ruslands krig i Ukraine.

Det seneste år har der været flere bombeattentater i Rusland mod fremtrædende personer, som offentligt har udtrykt støtte til krigen i Ukraine.

Journalisten Darja Dugina og militærbloggeren Vladlen Tatarsky har mistet livet i sådanne angreb.

Begge gange gav Rusland Ukraine skylden. Styret i Ukraine har afvist anklagerne og mener, at attentaterne var et udslag af interne russiske stridigheder.

/ritzau/Reuters