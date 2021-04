Syv færdigvaccinerede plejehjemsbeboere i Norge er smittede

Myndigheder forsøger at finde ud af, hvordan syv ældre, der burde være beskyttet, alligevel er blevet smittet.

Syv færdigvaccinerede beboere på et plejehjem i Jessheim i Norge er blevet konstateret smittet med covid-19, to måneder efter at de fik anden og sidste dosis.

Det skriver norsk TV2 torsdag.

Laurence Jary-Vattøy, der er overlæge i kommunen Ullensaker, hvor Jessheim ligger, er overrasket over, at de ældre er blevet smittet.

Tre af de syv beboere er smittet med den brasilianske eller sydafrikanske variant af coronavirusset.

På et spørgsmål fra TV2 om, hvorvidt det betyder, at vaccinen ikke virker på disse varianter, siger Laurence Jary-Vattøy, at det kan hun ikke svare på.

To af de smittede plejehjemsbeboere blev indlagt på hospitalet. Den ene er udskrevet igen.

Foruden de syv smittede ældre er fem ansatte og to nære kontakter konstateret smittet.

Smitteudbruddet har ført til, at der er indført besøgsforbud på alle plejehjem i Ullensaker.

Samtidig er samtlige beboere på det pågældende plejehjem i Jessheim blevet testet. Der er dog endnu ikke kommet svar på disse test.

- Det betyder, at vi kan få flere positive testsvar, end de 14 vi allerede har nu, siger overlæge Laurence Jary-Vattøy til norsk TV2.

Det første smittetilfælde på plejehjemmet blev opdaget lørdag 3. april. Siden er udbruddet vokset i omfang.

Kilden til smitten er endnu ikke blevet identificeret.

I samarbejde med kommunelægen forsøger Folkehelseinstituttet (FHI) nu at finde ud af, hvordan de syv beboere, der i udgangspunktet burde være beskyttet mod virusset, alligevel er blevet smittet.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University er der registreret 101.607 smittetilfælde blandt Norges knap 5,5 millioner indbyggere under pandemien. Af dem er 684 døde.

/ritzau/