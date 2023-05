Syv lærere er blevet dræbt i skyderi på skole i Pakistan

Mindst syv lærere er blevet dræbt i et skyderi på en skole i Pakistan torsdag.

Det rapporterer den pakistanske tv-station Geo TV.

Tilsyneladende er angrebet hævn for et angreb mod en anden skole i samme område i det nordvestlige Pakistan tidligere torsdag. Her blev én lærer dræbt, rapporterer Geo TV.

Motiverne bag de to angreb er ikke umiddelbart kendt.

Pakistansk politi oplyser, at det er i færd med at efterforske de to skyderier.

Alle ofre tilhører Pakistans shiamuslimske flertal.

Det pågældende område, Kurram, oplever jævnligt angreb fra militante sunnimuslimske grupper, som er en del af Taliban-bevægelsen i Pakistan.

Kurram ligger tæt ved grænsen til Afghanistan.

/ritzau/Reuters