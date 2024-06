Evakuerede i Sydafrika mangler mad og tøj efter oversvømmelser

Syv personer er døde i forbindelser med oversvømmelser i Sydafrikas østlige del, har lokale myndigheder oplyst mandag.

Yderligere tusindvis er blevet evakueret, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Dødstallet er lige nu på syv, siger en talsperson for kommunen Nelson Mandela Bay, der er centrum for oversvømmelserne.

Mere end 2000 personer er blevet evakueret fra kommunen, hovedsageligt fra områdets udsatte områder.

Lokale myndigheder opfordrer til donationer af tøj, mad og tæpper.

Kraftige regnskyl har præget den østlige del af Sydafrikas kyst ud til Det Indiske Ocean.

Meteorologiske institutter har udsendt advarsler i samlet ni provinser.

Regnskyllet kommer, mens landet for få dage siden stemte ved valget.

Her sikrede partiet Den Afrikanske Nationalkongres (ANC) sig en opbakning på lidt over 40 procent, oplyste valgkommissionen lørdag, da stemmer fra 99 procent af valglokalerne var talt op.

Det er et historisk vendepunkt for landet, hvor ANC har været dominerende i politik med et absolut flertal gennem 30 år.

Derfor har Demokratisk Alliance, der er Sydafrikas hidtil største oppositionsparti, nedsat et forhandlingshold, som skal drøfte muligheden for at danne en regering med andre partier.

Kraftig regn forventes også tirsdag i Cape Town, der ligger ud til den vestlige kyst, skriver mediet Independent Online.

Her bliver indbyggere blandt andet opfordret til at stable møbler på murbrokker, så de ikke bliver ødelagt af vandmasser, ligesom opfordringen lyder, at kloakker bør rensens forud for vandmassernes ankomst.

/ritzau/