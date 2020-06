Overblik: Her er syv skæbner, der ligesom George Floyd er blevet ofre for politivold

George Floyd er langt fra den eneste afroamerikaner, der har mistet livet på grund af politivold. Kristeligt Dagblad har her samlet syv skæbner fra de seneste år

Mandag den 25. maj døde George Floyd. På en video, der er gået viralt, ser man hvordan.

Liggende på asfalt, med hænderne i håndjern på ryggen, bliver han kvalt.

En hvid politibetjent har sit knæ presset ned i George Floyds hals, mens to andre betjente holder ham, og en fjerde betjent stopper en civil, der vil hjælpe Floyd.

Han ligger der, fordi han er anklaget for at have brugt en falsk 20-dollar-seddel i et supermarked.

Og da politiet vil arrestere ham, samarbejder han ikke - ifølge politiet. Men CNN henviser til overvågningsvideoer, der viser at Floyd var samarbejdsvillig.

“Jeg kan ikke trække vejret”, siger Floyd flere gange på den virale video. Omkring dem står civile og beder betjentene stoppe.

Men det gør de ikke.

I 8 minutter og 46 sekunder har betjenten sit knæ presset ned i Floyds hals.

Det kan den ellers store mand og tidligere basketballspillers hals ikke holde til.

Floyd dør af skaderne i ambulancen på vej til hospitalet.

George Floyds død har sendt flere tusinde demonstranter på gaden i amerikanske byer som Minneapolis, Indianapolis og Chicago. Demonstranterne er optændt af en vrede, der ikke blot handler om ham.

Den handler også om alle de andre afroamerikanere, der er blevet ofre for politivold - uden store konsekvenser for de skyldige betjente.

Afroamerikanere risikere mere end nogen anden gruppe i USA at blive skudt af politiet. Selvom de kun udgør 13 procent af den amerikanske befolkning, udgør de 30 procent i statistikken over amerikanere skudt af politiet. Det er dobbelt så sandsynligt for en afroamerikaner at blive dræbt af politiet, end det er for en hvid amerikaner.

De seneste år har der været flere eksempler på afroamerikanere, der er blevet udsat for politivold, og hvis sager efterfølgende har skabt stor opmærksomhed.

Vi har her samlet syv skæbner, der lig George Floyds aldrig skulle være endt med et drab.

2014: Ulovlige cigaretter

Eric Garner døde, da han blev arresteret af politiet på Staten Island i New York i juli 2014.

Betjentene anklagede den 44-årige Garner for at sælge cigaretter ulovligt, og da en af betjentene placerede sine arme på Garner, trak Garner sig væk.

Det resulterede i, at fire betjente holdt ham nede. En af dem med armen rundt om halsen på Garner.

"Jeg kan ikke trække vejret."

Det sagde Garner 11 gange. Til sidste mistede han bevidstheden og døde som George Floyd på vej til hospitalet.

Selvom obduktionen viste, at Garner døde på grund af det pres, han havde fået på halsen, blev betjenten, der havde armen om Garners hals, ikke anklaget - og heller ikke fyret.

Det satte gang i demonstrationer over hele USA, og ild under Black Lives Matter-kampagnen, der var startet året før på grund af en lignende situation, hvor teenageren Trayon Martin blev skudt af den civile amerikaner George Zimmerman.

2014: Legetøjspistol

12-årige Tamir Rice blev skudt den 22. november 2014 i Ohio.

En anonym borger havde ringet 112 og raporteret at en person - muligvis en ung person - pegede på fremmede mennesker med en pistol, der kunne være falsk.

Det sidste understregede den anonyme borger to gange.

Men to sekunder efter to betjente ankom på stedet, skød den ene Tamir Rice.

Det viste sig, at være en legetøjspistol, den 12-årig dreng havde sigtet med.

Han døde dagen efter på hospitalet.

Det var ingen umiddelbare konsekvenser for betjentene. Men i kølvandet på sagen kom det frem, at den betjent, der skød, var blevet erklæret følelsesmæssigt ustabil og uegnet til tjeneste i et tidligere job.

Det havde han ikke oplyst, da han fik jobbet hos Cleveland Politi, og politiet havde heller ikke undersøgt hans baggrund.

Han blev derfor fyret i 2017.

Overvågningsvideoen af skyderiet gik viralt, og der opstod protester i Cleveland.

2015: Springkniv

Om morgenen den 12. april 2015 blev Freddie Gray anholdt i Baltimore i staten Maryland.

Tre betjente patruljerede på cykel gennem det socialt belastede område Baltimore Gilmor Homes, da de fik øje på Gray.

Tre dage før havde statsanklageren i Baltimore anmodet om, at politiet skulle forstærke deres indsats for at bekæmpe narko-relateret kriminalitet i området.

Da Gray, der kom gående, så politiet, satte han i løb.

De indhentede ham hurtigt, og fandt en kniv på ham, som de mente var ulovlig.

De gav ham håndjern på, og en video filmet af øjenvidner, viser Gray, der skriger, mens han bliver slæbt ind i politibilen. Her får han også fodlænke på. Døren bliver smækket og politibetjentene kører mod stationen.

Da de når frem 45 minutter efter, er Gray i koma. Han har fået en skade på rygmarven.

Det er uvist, hvordan skaden er sket, men obduktionen viste, at der ikke var tale om en ulykke. Øjenvidner hævder, at politiet brugte unødvendig magt, da de anholdte ham, men skaderne kan også skyldes, at Gray ikke blev spændt fast i bilen.

Gray døde en uge senere på hospitalet. Kniven, som Gray blev anholdt for at have på sig, viste sig at være lovlig.

Seks betjente blev anklaget for at have overtrådt loven og medvirket til Grays død. Ingen af dem blev dømt, men de blev suspenderet med løn.

Det satte igen gang i demonstrationer i USA.

2016: Ødelagt bremselygte

Den 6. april 2016 kørte 32-årige Philando Castile i bil med sin kæreste Diamond Reynolds og hendes fire-årige datter. De blev stoppet af to betjente i Falcon Heights, en forstad i Minnesota. Den ene betjent fortæller dem, at deres bremselygter ikke virker og beder Castile om at finde sit kørekort frem.

Herefter eksalerer situationen, der er fanget på video:

Castile fortæller, at han har et lovligt skydevåben, hvortil betjenten siger.

"Du skal ikke række efter det."

"Jeg rækker efter..," siger Castile, men afbrydes af betjenten, der siger:

"Du må ikke tage den ud."

"Jeg tager den ikke ud," siger Castile.

"Du må ikke tage den ud," gentager betjenten.

Og så skyder han syv gange på klods hold. Fem af skudene rammer Castile.

20 minutter efter dør Castile på et hospital.

Hans kæreste Diamond Reynolds livestreamede på Facebook, hvad der skete, efter Castile var blevet skudt.

Det var med til at sætte gang i protester - især i Minnesota. Fem måneder senere blev betjenten anklaget for mord. Han blev frifundet, men fyret.

2018: Mobiltelefon

Om aftenen den 18. marts 2018 blev 22-årige Stephon Clark skudt otte gange.

To politibetjente var ude for at finde en person, der smadrede bilvinduer i området Meadowview i Californien.

Stephon Clark, der stod i sin mormors forhave, passede på den beskrivelse, politiet havde fået.

"Hey, vis mig dine hænder. Stop. Stop," råbte den ene politibetjent til Clark.

Men Clark flygtede ind i baghaven. Da de indhendtede ham, holdt Clark, ifølge politibetjentene, en genstand udstrakt i sin hånd, mens han gik imod dem.

"Pistol, pistol, pistol," råbte en af politibetjentene og skød Clark.

Ifølge obduktionen blev Clark ramt otte gange. Seks gange bagfra. Og et af de skud, der ramte Clark forfra, blev sandsynligvis affyret efter, at Clark faldt til jorden.

Det eneste, Clark havde på sig, var en mobiltelefon.

De to politibetjente blev ikke dømt og heller ikke fyret.

Det affødte igen protester.

2018: Den forkerte lejlighed

Den 6. september 2018 blev Botham Jean skudt i sin egen lejlighed. Hans overbo - en politikvinde - gik forkert.

Hun troede, at hun gik ind i sin egen lejlighed. Her så hun Botham Jean og var overbevist om, at han var brudt ind. Hun har senere fortalt, at hun frygtede for sit liv.

Men Jean var ubevæbnet.

Hun skød ham og ringede så til alarmcentralen.

Jean døde på hospitalet.

Betjenten var i første omgang anklaget for manddrab, men efter demonstrationer, blev hun anklaget for mord. Hun blev dømt og fik 10 års fængsel.

2020: Ingen bank på døre

Den 13. marts 2020 kort tid efter midnat blev Breonna Taylor skudt af politiet i sin lejlighed i Louisville, Kentucky.

Tre betjente, der ikke var iført uniformer, trængte ind i Taylors lejlighed ved hjælp af en rambuk. De havde en formodning om, at lejligheden blev brugt som opbevaringssted for en lokal narkohandler.

Taylor og kæresten Kenneth Walker troede, at nogen var ved at bryde ind i lejligheden.

Både kæresten og politiet begyndte at skyde.

Taylor blev ramt otte gange, og døde på stedet.

Også Walker blev ramt, men ikke livstruende. Der blev ikke fundet stoffer i lejligheden.

Der har ikke været konsekvenser for de tre betjente, men Taylors familie har anlagt en sag mod dem.